Путин не исключил подготовки Украиной военной операции против Донбасса

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Владимир Путин не исключил, что на Украине готовят новую военную операцию против Донбасса. Такое мнение президент выразил в ходе большой пресс-конференции.

"Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать – такие-то и такие-то новые санкции последуют", – сказал российский лидер.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не желает войны, но при этом будет обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными. Он добавил, что Москва предостерегает Украину и Запад от военной конфронтации. Президент, по его словам, накануне напомнил, что у России есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический, ответ на любые провокации.

