Россия не желает войны и будет жестко обеспечивать свою безопасность – Лавров

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Россия не желает войны, но при этом будет обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT.
"Наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны". Мы не хотим войны, президент Путин еще раз об этом сказал, что нам конфликты не нужны и мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий", – сказал глава МИД.
Он добавил, что Москва предостерегает Украину и Запад от военной конфронтации. Президент, по его словам, накануне напомнил, что у России есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический, ответ на любые провокации.
Лавров подчеркнул, что Москва не хотела бы выбирать такой путь конфронтации, однако выбор за партнерами.
Ранее в Госдепе США заявили, что Россия готова выставить против Украины почти все сухопутные войска. По утверждениям заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, российские военные и разведывательные службы продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в случае соответствующего приказа, который может быть отдан, по ее мнению, в начале следующего года.
Эксперты журнала The National Interest заявили, что в случае войны с Украиной войска российской армии дойдут до Днепра за трое суток. По словам авторов статьи, экс-директора отдела анализа РФ в ЦРУ Джорджа Биби и полковника в отставке Дугласа Макгрегора, на тысячекилометровом участке с севера на юг РФ может выставить сухопутные войска численностью до 200 тысяч человек.
Они уточнили, что общая сила может включать в себя до 100 батарей реактивной артиллерии, в том числе такие системы, как БМ-30 "Смерч", а аэрoдромы Украины, штабы и материально-технические объекты могут быть подвержены атаке ракетными комплексами "Искандер". Также, считают эксперты, в воздухе военные РФ смогут задействовать беспилoтники, обычные воздушные судна и, вероятно, новые барражирующие боеприпасы.
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