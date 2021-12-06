В ЕС не сразу поверили данным США об угрозе "вторжения" России на Украину – СМИ

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В Евросоюзе не сразу поверили информации США о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, Вашингтону пришлось предоставить странам ЕС более убедительные данные. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Financial Times.
"Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки – как и почему США видели то, что мы не видели", – приводит издание слова одного из чиновников.
Также отмечается, что изначально ряд стран Евросоюза и членов НАТО призывали к диалогу с Россией, а не конфронтации, поскольку полагали, что Москва не предпримет вторжения, если ее не провоцировать на это.
Мнение изменилось после того, как Вашингтон передал союзникам отчеты своей разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины. Как отметил один из европейских чиновников, слова которого приводит газета, материалы были весьма подробные.
В ноябре американские и украинские СМИ начали заявлять о планах России по нападению на Украину. Тогда глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов сообщал, что вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не готовится к нападениям на другие страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сообщала об этом на самых разных уровнях.
Накануне немецкая газета Bild, ссылаясь на данные источников в украинской разведке и НАТО, представила схему якобы возможной силовой операции со стороны России.
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