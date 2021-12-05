Немецкая газета опубликовала схему предполагаемого вторжения России на Украину

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Немецкая газета Bild, ссылаясь на данные источников в украинской разведке и НАТО, сообщила о якобы имеющихся планах России осуществить военное вторжение на Украину, а также представила схему возможной силовой операции.

Издание отмечает, что нападение может произойти уже в начале 2022 года. При этом отмечается, что оно может быть реализовано по двум сценариям.

Первый план предусматривает одновременную атаку с территории северного Крыма, а также с территорий Луганской и Донецкой народных республик.

Второй сценарий подразумевает нападение в три этапа, первым из которых станет атака на юг Украины с Черного моря, с территории Крыма и со стороны Донбасса. Затем последует нападение на северо-восточные территории Украины и атака на Киев с севера.

Авторы Bild утверждают, что в результате Россия может захватить примерно две трети территории Украины.

Ранее американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. Кроме того, глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов сообщал, что вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не готовится к нападениям на другие страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сообщала об этом на самых разных уровнях.