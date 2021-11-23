Власти США обсуждают возможность отправки военной помощи Украине – СМИ

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Власти США оценивают возможность отправки военной помощи на Украину. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным источников СМИ, таким образом в Соединенных Штатах планируют ответить на наращивание военной группировки России на границе.

"В пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. Обсуждаются также системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger", – заявили в эфире телеканала.

Кроме того, рассматривается возможность отправки на Украину военных советников.

При этом некоторые члены администрации президента США выступают против такой поддержки. Представители этой точки зрения отмечают, что поставка вооружений Киеву может быть расценена Москвой как эскалация.

В свою очередь, в Белом доме отказались от комментариев по данному вопросу. Об этом заявила пресс-секретарь Джен Псаки.

Ранее глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов заявил, что вооруженные силы Украины впервые использовали в боевых действиях в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.

По словам военного, комплекс Javenlin и турецкие беспилотники Bayraktar будут являться основным сдерживающим фактором для войск ДНР и ЛНР.