В Пентагоне призвали снять ограничения на поставки Украине вооружений поражающего действия

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Всем союзникам Вашингтона следует снять ограничения на поставки Киеву оборонных систем поражающего действия, заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, передает ТАСС.
"Во-первых, я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки в качестве помощи летальных оборонных средств. <...> Я считаю, что у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты", – сказала она, выступая на виртуальном мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Купер напомнила, что Соединенные Штаты ранее предоставляли Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.
"Это пример оборонных летальных средств, которые мы предоставили. Но у ряда союзников по-прежнему есть такие ограничения. <...> У некоторых эти ограничения касаются программ по оказанию помощи в сфере обороны, а у некоторых – продажи", – отметила она.
В конце августа американский президент Джо Байден подписал меморандум о предоставлении Украине 60 миллионов долларов из бюджета Пентагона.
В документе отмечается, что средства предназначаются на оборонные изделия, услуги министерства обороны, военное образование и подготовку для оказания помощи Киеву, в том числе из-за "увеличения российской военной активности" вдоль украинской границы.
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