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В мире

26 декабря, 14:05

Эксперт назвал лукавством заявления США о "мирных" целях поставок оружия Украине

политика безопасность за рубежом

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак

Планы США поставлять оружие на Украину прокомментировал американист, политолог Михаил Синельников-Оришак.

"Любое оружие приносит смерть, какие бы лицемерные эвфемизмы к нему ни применялись", – заявил эксперт в беседе с RT. "Поэтому то, что американцы решили накачать конкретный регион оружием, потому что желают ему мира, – заявление по меньшей мере лукавое", – добавил он.

Как пояснил Синельников-Оришак, Соединенные Штаты будут снабжать Украину оружием до тех пор, пока не получат ответ на подобные действия со стороны других стран. "Если бы они понимали, что в ответ на поставки Украине оружие будет поставлено любым противникам американцев в любую точку мира, я думаю, они бы прежде очень сильно подумали", – заверил политолог.

Высказываясь по поводу решения канадских властей включить Украину в список государств, которым разрешено продавать летальное оружие, эксперт напомнил о "сильном украинском лобби" в Канаде. "Именно в эту страну уезжало огромное количество тех, кого называют бандеровцами. И вот отсюда этот результат", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что власти США выдалиодному из производителей оружия лицензию на поставки крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1 на Украину. В американском правительстве также поддержалиплан поставлять Украине противотанковые ракеты Javelin. При этом в Вашингтоне заявили, что это оружие будет иметь исключительно оборонительный характер.
В МИД России, в свою очередь, выразили обеспокоенность по поводу планов США и Канады поставлять оружие Украине.

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