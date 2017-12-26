МИД РФ обеспокоен планами США и Канады поставлять оружие Украине

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В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали решение Вашингтона выдать лицензию на поставку оружия Украине.

"У нас вызвала крайнее разочарование недавняя информация о выдаче властями США лицензии одному из своих производителей оружия на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок", – заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, передает РИА Новости.

Он добавил, что США пытаются поднять цену конфликта в Донбассе для Москвы, однако такая логика, по словам Карасина, опасна и может привести к войне.

Ранее стало известно, что американски власти выдали лицензию одному из производителей оружия на поставки Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1. Кроме того, в США поддержали план по поставкам Украине противотанковых ракет Javelin. Отмечается, что помощь имеет исключительно оборонительный характер.

Поставку летального оружия на Украину одобрили также в Канаде. Всего в списке, куда разрешается экспортировать канадское автоматическое оружие, находятся 39 государств.