МИД РФ обеспокоен планами США и Канады поставлять оружие Украине

26 декабря, 11:17
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали решение Вашингтона выдать лицензию на поставку оружия Украине.
"У нас вызвала крайнее разочарование недавняя информация о выдаче властями США лицензии одному из своих производителей оружия на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок", – заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, передает РИА Новости.
Он добавил, что США пытаются поднять цену конфликта в Донбассе для Москвы, однако такая логика, по словам Карасина, опасна и может привести к войне.
Ранее стало известно, что американски власти выдали лицензию одному из производителей оружия на поставки Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1. Кроме того, в США поддержали план по поставкам Украине противотанковых ракет Javelin. Отмечается, что помощь имеет исключительно оборонительный характер.
Поставку летального оружия на Украину одобрили также в Канаде. Всего в списке, куда разрешается экспортировать канадское автоматическое оружие, находятся 39 государств.
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