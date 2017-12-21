Госдеп США одобрил поставки снайперских винтовок на Украину

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Госдепартамент США одобрил поставки на Украину стрелкового оружия – снайперских винтовок M107A1 и сопутствующего оборудования на сумму 41,5 миллиона долларов.

Речь идет о разрешении на приобретение "легкого оружия" у американских производителей, а не о поставках правительством США, сообщает сайт "Комсомольской правды".

При этом, вопрос с поставками противотанковых ракет Javelin и других видов тяжелого вооружения пока остается открытым.

Ранее Канада включила Украину в список стан, куда разрешается экспортировать канадское автоматическое оружие. Всего в списке находятся 39 государств. Это страны-члены НАТО, Австралия, Израиль, Саудовская Аравия, Швеция, Финляндия, Южная Корея и другие.