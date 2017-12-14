В Канаде одобрили поставки оружия Украине

14 декабря, 04:19
Фото: ТАСС/Zuma/Lars Hagberg
Канада одобрила поставку летального оружия на Украину. Информация об этом была размещена в официальном журнале правительства страны Canada Gazette.
Как сообщает "Лента.ру", сейчас в списке стран, куда разрешается экспортировать канадское автоматическое оружие, находится 39 государств. Это страны-члены НАТО, а также Австралия, Израиль, Саудовская Аравия, Швеция, Финляндия, Южная Корея и другие.
Эту информацию подтвердил и украинский посол в Канаде Андрей Шевченко.
"До 2014 года я никогда не подумал бы, что буду рад новостям о поставках оружия в Украину… Теперь я знаю, что это оружие самим фактом своего наличия может приблизить мир в Украине", – написал дипломат на своей странице в Twitter.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: