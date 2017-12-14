В Канаде одобрили поставки оружия Украине

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Канада одобрила поставку летального оружия на Украину. Информация об этом была размещена в официальном журнале правительства страны Canada Gazette.

Как сообщает "Лента.ру", сейчас в списке стран, куда разрешается экспортировать канадское автоматическое оружие, находится 39 государств. Это страны-члены НАТО, а также Австралия, Израиль, Саудовская Аравия, Швеция, Финляндия, Южная Корея и другие.

Эту информацию подтвердил и украинский посол в Канаде Андрей Шевченко.

"До 2014 года я никогда не подумал бы, что буду рад новостям о поставках оружия в Украину… Теперь я знаю, что это оружие самим фактом своего наличия может приблизить мир в Украине", – написал дипломат на своей странице в Twitter.