Пентагон направит Украине шесть патрульных катеров за 85 млн долларов

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Соединенные Штаты поставят Украине шесть патрульных катеров Mark VI. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Сумма контракта составляет около 85 миллионов долларов. Постройку катеров планируют завершить к марту 2025 года. При этом указывается, что предусмотрена возможность для закладки двух дополнительных плавательных средств.
Летом прошлого года американский Госдеп одобрил продажу до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оснащения Украине на общую сумму 600 миллионов долларов. Помимо этого, Киев также запрашивал возможность покупки 32 пулеметов на дистанционном управлении, 16 систем распознавания "свой-чужой", 40 ручных пулеметов и 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены дополнительно выделить Украине более 463 миллионов долларов помощи в текущем году. Деньги пойдут на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление, децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.
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