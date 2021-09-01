США собираются дополнительно выделить Украине более 463 млн долларов

01 сентября, 23:23
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Соединенные Штаты намерены дополнительно выделить Украине более 463 миллионов долларов помощи в текущем году. Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона о стратегическом партнерстве, опубликованном на сайте украинского лидера.
Указывается, что деньги пойдут на программы, "ориентированные на демократию", права человека, местное управление, децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.
Порядка 12 миллионов долларов пойдут на борьбу с COVID-19 в рамках закона "О плане спасения Америки" и 45 миллионов долларов направят в качестве гуманитарной помощи Донбассу, говорится в заявлении.
В заявлении также указано, что Киев и Вашингтон собираются активизировать Комиссию стратегического партнерства и пересмотреть осенью действия соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве.
"Украина и США планируют пересмотреть действие соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве на осеннем заседании совета", – говорится в документе.
Накануне военные ведомства Украины и Соединенных Штатов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в разработке вооружений и военной техники и соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.
В среду, 1 сентября, в Белом доме проходят переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
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