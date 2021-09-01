Зеленский назвал стоимость плана трансформации Украины

Фото: ТАСС/Константин Сазончик
Президент Украины Владимир Зеленский представил в США план трансформации Украины из 80 проектов. Об этом сообщает РИА Новости.
В рамках рабочего визита в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона украинский лидер обозначил, что на преобразование страны потребуется 277 миллиардов долларов.
"Они (проекты. – Прим. ред.) предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов, инвестиций", – заявил Зеленский.
Президент Украины обозначил описанную стратегию как способ сделать Украину "форпостом безопасности, цифровым, инфраструктурным и аграрным хабом". Зеленский подчеркнул, что действующая власть обладает ясным видением переустройства страны в ближайшие годы.
Зеленский прилетел в Вашингтон на переговоры с лидером США Джо Байденом 31 августа. Позднее стало известно, что военные ведомства двух стран подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в разработке вооружений и военной техники.
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