Зеленский отметил важность скорейшего начала трехсторонних консультаций с ФРГ и США

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важности скорейшего начала трехсторонних консультаций с ФРГ и США по вопросам продолжения транзита газа через украинскую территорию и обеспечения энергетической безопасности Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.

"В этом контексте он отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности", – говорится в сообщении.

Президент Украины и министр энергетики США подробно обсудили вопрос относительно угроз "Северного потока – 2" для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе.

Также детально обсуждались пути активизации двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и в сфере зеленой трансформации. Особое внимание Зеленский и Грэнхолм уделили сотрудничеству в области ядерной энергетики и осуществлению проектов строительства дополнительных реакторов на украинских АЭС, а также использованию малых модульных реакторов.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на переговоры с лидером США Джо Байденом, которые состоятся 1 сентября. Отмечается, что переговоры Зеленского и Байдена были перенесены с 31 августа на 1 сентября. Данную просьбу ранее озвучил Белый дом, так как 31 августа станет завершающим днем вывода американских войск из Афганистана.