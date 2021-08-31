Песков прокомментировал визит Зеленского в Вашингтон

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. По его словам, в Кремле не считают себя вправе вмешиваться в отношения США и Украины.

"Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств, США и Украины, не собираемся этого делать, единственное, что мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки", – приводит слова Пескова ТАСС.

Зеленский находится с рабочим визитом в США, где запланирована его встреча с главой Белого дома Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что переговоры Зеленского и Байдена были перенесены с 31 августа на 1 сентября. Данную просьбу озвучил Белый дом, так как 31 августа станет завершающим днем вывода американских войск из Афганистана.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, главы государств планируют провести переговоры с делегациями и беседу с глазу на глаз. В ходе диалога будут затронуты политическая и экономическая сферы, а также вопросы безопасности.