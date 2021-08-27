США направят 60 млн долларов на помощь Украине

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Соединенные Штаты направят 60 миллионов долларов на помощь Украине из бюджета Пентагона, соответствующий меморандум подписал американский президент Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В документе отмечается, что средства предназначаются на оборонные изделия, услуги министерства обороны, военное образование и подготовку для оказания помощи Украине.

Ранее сообщалось, что 30 августа Байден примет в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского. Как отметили в Белом доме, встреча призвана подтвердить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне непрекращающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, а также тесное сотрудничество по энергетической безопасности.