Белый дом сообщил, что Зеленский посетит США 30 августа

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30 августа американский лидер Джо Байден примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря руководителя администрации США Джен Псаки.

"Президент Байден ждет с нетерпением, чтобы 30 августа приветствовать в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского", – заявила Псаки.

Она подчеркнула, что встреча призвана подтвердить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне непрекращающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, а также тесное сотрудничество по энергетической безопасности.

В материале отмечается, что переговоры будут посвящены поддержке Вашингтоном усилий Зеленского в борьбе с коррупцией и в реализации реформ, в основе которых общие демократические ценности.

Ранее украинский лидер заявлял, что хочет привлечь США к процессу урегулирования ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что речь идет о мирном разрешении конфликта.

