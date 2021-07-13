Зеленский ожидает предложения по гарантиям безопасности после встречи Меркель с Байденом

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Украина рассчитывает получить гарантии безопасности в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2" после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и американского лидера Джо Байдена, которая должна состояться 15 июля. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Меркель обладает всеми знаниями по "Северному потоку – 2" и российско-белорусским военным учениям "Запад-2021", так что после ее визита в США следует ожидать предложений по гарантиям безопасности для Украины.

"10–15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение, эти гарантии нам нужны", – цитирует слова Зеленского ТАСС.

Он признал, что позиции Киева и Берлина по "Северному потоку – 2" различны.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен добиться остановки "Северного потока – 2" ​на переговорах с Меркель.

Если он не сможет добиться данной цели, в качестве альтернативы Киев намерен потребовать предоставления неких гарантий безопасности, касающихся возврата тем или иным способом временно оккупированных территорий Украине.

