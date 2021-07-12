Зеленский намерен добиться остановки "Северного потока – 2" ​на переговорах с Меркель

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

Президент Украины Владимир Зеленский нацелен добиться от Германии прекращения реализации проекта газопровода "Северный поток – 2" в рамках переговоров с канцлером Ангелой Меркель. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить проект "Северный поток – 2", пока не пойдет газ, и даже после этого, поэтому это и является программой максимум для президента", – приводит его слова ТАСС.

Если Зеленский не сможет добиться данной цели, в качестве альтернативы Киев намерен потребовать предоставления неких гарантий безопасности, касающихся возврата тем или иным способом временно оккупированных территорий Украине, подчеркнул Никифоров.

"Я думаю, что на это мы можем променять", – уточнил он.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Украину не устроят исключительно экономические компенсации за "Северный поток – 2".

"Позиция президента такая: "Северный поток – 2" – это давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности, именно поэтому я думаю, что об экономических компенсациях речь не будет идти", – добавил представитель украинского лидера.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен провести принципиальный разговор с Меркель по вопросу "Северного потока – 2". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Киев не будет менять свою позицию относительно российского газопровода, поэтому интересы Украины должны учитываться при реализации проекта.