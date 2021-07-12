В Берлине отменили встречу министра обороны с Зеленским

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В Берлине отменили встречу украинского президента Владимира Зеленского с главой Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

"Встреча была частью большой программы визита в правительство Германии. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет", – говорится в сообщении.

В настоящее время Зеленский находится в Берлине, куда прибыл на два дня для встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и главой Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

Как сообщалось, Зеленский намерен провести принципиальный разговор с Меркель по вопросу "Северного потока – 2". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Киев не будет менять свою позицию относительно российского газопровода, поэтому интересы Украины должны учитываться при реализации проекта.