В Киеве заявили об отказе Британии в оснащении украинских катеров

Британская компания Rolls-Royce отказала Украине в продаже комплектующие для десантно-штурмовых катеров "Кентавр". Об этом бывший советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил в своем Facebook.

"Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения. Удивительно, ведь для российских "Рапторов" (патрульных катеров. – Прим. ред.) водометы они легко поставляют. Страшно предположить, что бизнес – это ничего личного", – рассказал Бирюков.

Он также отметил, что два "Кентавра", которые уже построены, до сих пор не приняли на вооружение, поскольку командование не может подписать приказ о формировании комиссии по приемке.

"У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?" – рассуждает бывший советник.

Производство "Кентавров" началось еще при Порошенко на заводе "Кузница на Рыбальском". Первый катер спустили на воду в осенью 2018 года. Тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что эти корабли "полностью соответствуют лучшим мировым образцам". Они оснащены системой залпового огня и двумя боевыми модулями, могут набирать скорость 40 узлов и перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением.

Ранее Зеленский рассказал о строительстве двух баз ВМС на Черном море для защиты региона. Президент Украины также отметил, что в стране продолжается модернизация военных судов, таких как фрегат "Гетман Сагайдачный", на вооружение принята противокорабельная крылатая ракета "Нептун".

