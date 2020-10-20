Песков оценил намерение Украины создать две базы ВМС на Черном море

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение Украины создать две военно-морские базы для защиты Черноморского региона. Представитель Кремля считает, что такое решение может привести к ухудшению атмосферы стабильности в данном регионе.

"Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует", – отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начинается строительство двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона. Он также отметил, что в стране продолжается модернизация военных судов, таких как фрегат "Гетман Сагайдачный", на вооружение принята противокорабельная крылатая ракета "Нептун", ведется подготовка десантных катеров "Кентавр".