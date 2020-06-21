Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России

Фото: ТАСС/Volodymyr Strumkovskiy/Ukrinform via ZUMA Wire/Zuma
Военно-морская база в Новороссийске надежно прикрыта с воздуха, попытки атаковать ее противокорабельными ракетами приведут Украину к "геополитической катастрофе". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Игоря Коротченко.
"В Новороссийске расположена военно-морская база ВМФ России, поэтому необходимые меры ее прикрытия с воздуха гарантированно позволяют уничтожать любые атакующие цели еще на этапе входа в воздушное пространство России", – сказал Коротченко.
Он подчеркнул, что любые удары по российским военным объектам будут означать для Украины "полную геополитическую катастрофу и утрату ее государственности". Эксперт добавил, что Украина не обладает отработанной активной радиолокационной головкой самонаведения для ПКР комплекса "Нептун".
Коротченко напомнил, что украинская промышленность прежде никогда не разрабатывала подобные изделия, поэтому решить данную задачу, по его словам, Украина не сможет. Он добавил, что у ее военных нет "ни кадров, ни опыта, ни конструкторской школы".
Эксперт считает, что крылатую противокорабельную ракету невозможно также применить без специализированного радиовысотомера, который позволит обеспечить полет ракеты над поверхностью моря на предельно низкой высоте.
"Без этих двух важнейших компонентов ПКР говорить о реальном боевом применении "Нептуна", а тем более высокоточном поражении целей, невозможно в принципе. Это из серии украинского военно-политического пиара, как обычно, бездарного и разухабистого", – отметил Коротченко.
Ранее Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что новая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске при его размещении на побережье Азовского моря.
В конце мая на Украине объявили об успешном испытании ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун". Почти в одно время они уничтожили две цели.
Испытания проводились на полигоне Алибей под Одессой. Боевые пуски были осуществлены по двум целям в Черном море. Интервал запуска составил 2 секунды.
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