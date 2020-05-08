В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"

07:09
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Многоцелевые атомные подводные лодки "Адмирал Нахимов" будут вооружены гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" в 2020–2021 годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.
Он рассказал, что ракета предназначена для вооружения атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ, надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов".
Ракеты "Циркон" способны развивать скорость в девять Махов, что в девять раз выше скорости звука. Кроме того, Криворучко заявляет, что дальность полета ракеты составляет более тысячи километров.
Ранее американские СМИ оценили российские ракеты "Циркон". В изданиях отмечалось, что российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон" несут серьезную угрозу для любого флота, несмотря на отсутствие ядерной боеголовки.
Также отмечалось, что от гиперзвукового оружия очень сложно защищаться, так как подобные ракеты имеют повышенную маневренность.По их данным, в России "Цирконами" будут вооружать еще одно новейшее оружие – подводную лодку проекта "Ясень".
Эти корабли способны находиться незамеченными под водой несколько месяцев. Издания писали, что комбинация ракет "Циркон" и лодок "Ясень" может называться "тихой убийцей".
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