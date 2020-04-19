Американское СМИ оценило российские ракеты "Циркон"

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Российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон" несут серьезную угрозу для любого флота, несмотря на отсутствие ядерной боеголовки. Об этом пишет американское издание National Interest.

В статье отмечается, что ракеты "Циркон" способны развивать скорость в пять Махов, что в пять раз выше скорости звука. Кроме того, российские военные заявляют, что скорость ракет будет еще выше – девять Махов.

"Полет со скоростью более пяти Махов обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв при попадании в землю или проделает дыру в авианосце", – пишет автор статьи.

Издание также подчеркивает, что от гиперзвукового оружия очень сложно защищаться, так как подобные ракеты имеют повышенную маневренность.

"Это все равно что стрелять пулей в пулю", – приводит пример National Interest.

В статье добавляют, что в России "Цирконами" будут вооружать еще одно новейшее оружие – подводную лодку проекта "Ясень". Эти корабли способны находиться незамеченными под водой несколько месяцев.

Издание пишет, что комбинация ракет "Циркон" и лодок "Ясень" может называться "тихой убийцей".

Ранее СМИ сообщили о первых испытаниях ракеты "Циркон" с корабля. Уточнялось, что выстрел был произведен с фрегата "Адмирал Горшков" по наземной цели на военном полигоне.