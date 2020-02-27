СМИ сообщили о первых испытаниях ракеты "Циркон" с корабля

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В Баренцевом море гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля. Выстрел был произведен с фрегата "Адмирал Горшков" по наземной цели на военном полигоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

"В соответствии с программой госиспытаний "Циркона", в начале января текущего года "Адмирал Горшков" осуществил испытательный пуск этой ракеты из Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала", – сказал один из собеседников агентства.

Эту информацию подтвердил еще один источник, добавив, что "дальность полета "Циркона" превысила 500 километров".

Как ранее рассказал кандидат технических наук Всеволод Хмыров, корабли ВМФ России способны одновременно выпустить 40 морских гиперзвуковых ракет "Циркон", которые гарантированно поразят центры принятия решений ВС США. Эксперт напомнил, что американцы разместили установки Mk41 в Румынии. Аналогичные системы, приспособленные для запуска крылатых ракет Tomahawk, в настоящее время развертываются на территории Польши.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России стремительно развивается, делая ставку на небольшие корабли с серьезной огневой мощью.

В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, авторы материала приводят модернизированный малый ракетный корабль "Смерч".