Авианосец США попал в "ловушку" КНР в Южно-Китайском море

Фото: EPA/TASS

Авианосец военно-морских сил (ВМС) США "Рональд Рейган" (USS Ronald Reagan) оказался в "ловушке" КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).

В материале портала Sohu опубликован снимок со спутника, согласно которому авианосец находился в море один, тогда как вокруг него было пять китайских военных судов.

Пресс-секретарь Министерства национальной обороны КНР Рен Гоцян, комментируя эти кадры, отметил, что авианосец был направлен для повышения милитаризации.

При этом не уточняется, когда именно произошел инцидент, передает "Комсомольская правда". О том, что авианосец был направлен в Южно-Китайское море стало известно 6 августа.

Пекин ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море.

США не признают претензии Китая и настаивают на праве "свободного судоходства". Вашингтон считает, что присутствие авианосца способствует укреплению стабильности в регионе.

В 2018 году в Южно-Китайском море произошло сближение китайского корабля и эсминца ВМС США, который прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов КНР.