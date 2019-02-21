Военный эксперт оценил возможности гиперзвуковых ракет "Циркон"

Корабли ВМФ России способны одновременно выпустить 40 морских гиперзвуковых ракет "Циркон", которые гарантированно поразят центры принятия решений ВС США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на контр-адмирала в отставке Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова.
Эксперт напомнил, что американцы разместили установки Mk41 в Румынии. Аналогичные системы, приспособленные для запуска крылатых ракет Tomahawk, в настоящее время развертываются на территории Польши.
Хмыров убежден, что за управление такими ракетными комплексами отвечают центры принятия решений. Это, по мнению специалиста, мотивировано расчетом на удаленность от РФ в случае ответных действий российских ВС.
Однако если у двух-трех кораблей с "Цирконами" в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана окажутся около 40 ракет, то Хмыров не сомневается, что указанные центры будут гарантированно поражены.
20 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что создаваемая в РФ гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять махов и дальность полета более тысячи километров. Он добавил, что в случае размещения оружия в Европе, Россия нацелит ракеты на Соединенные Штаты.
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