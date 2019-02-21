Военный эксперт оценил возможности гиперзвуковых ракет "Циркон"

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Корабли ВМФ России способны одновременно выпустить 40 морских гиперзвуковых ракет "Циркон", которые гарантированно поразят центры принятия решений ВС США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на контр-адмирала в отставке Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова.

Эксперт напомнил, что американцы разместили установки Mk41 в Румынии. Аналогичные системы, приспособленные для запуска крылатых ракет Tomahawk, в настоящее время развертываются на территории Польши.

Хмыров убежден, что за управление такими ракетными комплексами отвечают центры принятия решений. Это, по мнению специалиста, мотивировано расчетом на удаленность от РФ в случае ответных действий российских ВС.

Однако если у двух-трех кораблей с "Цирконами" в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана окажутся около 40 ракет, то Хмыров не сомневается, что указанные центры будут гарантированно поражены.

20 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что создаваемая в РФ гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять махов и дальность полета более тысячи километров. Он добавил, что в случае размещения оружия в Европе, Россия нацелит ракеты на Соединенные Штаты.