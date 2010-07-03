В США оценили развитие российского флота

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Военно-морской флот России стремительно развивается, делая ставку на небольшие корабли с серьезной огневой мощью, пишет журнал National Interest.

В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, авторы материала приводят модернизированный малый ракетный корабль "Смерч".

Издание подчеркивает, что американский и российский флот – противоположности, каждая из которых отражает историю, стратегию, географию и промышленность своей страны.

Отмечается, что флот США выбирает большие корабли за их способность преодолевать большие расстояния в поддержку интервенционистской внешней политики. Российский же флот, по их словам, опирается на устаревшие верфи, которые могут надежно производить лишь небольшие суда.

National Interest напоминает, что в этом году в России решили демонтировать два линейных крейсера класса "Киров" времен холодной войны. Также Москва подумывает утилизировать свой единственный авианесущий корабль "Адмирал Кузнецов" вместо того, чтобы платить за техническое обслуживание и модернизацию, пишет издание.

Авторы статьи подчеркивают, что новые российские корабли в основном представляют собой ракетные корветы водоизмещением не более пяти тысяч тонн воды. В то же время водоизмещение американского эсминца – девять тысяч тонн.

В 2018 году Москва приобрела всего четыре новых военных корабля и все они относятся к классу корветов. Как поясняет издание, хоть эти суда и малы, они обладают серьезной огневой мощью.

В целом эксперты США считают, что по мере трансформации российский флот по большинству показателей отстает от военно-морских сил США и Китая. Согласно оценкам Пентагона, в этом году российский флот насчитывает 360 кораблей, тогда как китайский – 624 военных корабля.

Американский же флот насчитывает всего 333 боевых корабля, однако они в среднем намного крупнее китайских и российских. Суммарное водоизмещение флота США – 4,6 миллиона тонн, китайского – 1,8 миллиона, российского – 1,2 миллиона.

Недавно профессор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн опубликовал статью в журнале National Interest, в которой рассуждал на тему исхода возможного столкновения российских и американских сил на море.

Автор описывает гипотетическую ситуацию, при которой один из кораблей НАТО случайно подрывается на мине времен Второй мировой войны – в водах Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря по-прежнему остается не менее 18 тысяч таких мин. Это, по мнению Голдстайна, может привести к морскому столкновению с Россией. Подобное грозит Североатлантическому Альянсу полным поражением.

Военный эксперт добавил, что, если американские авианосцы, нарушив конвенцию Монтре, пройдут через турецкие проливы, они будут быстро уничтожены российскими ракетными катерами, подлодками, авиацией морского базирования и ракетными комплексами. Улучшить шансы США могут только усиленное развитие подводного вооружения и новейшие беспилотники.