МИД РФ представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

Россия предложила странам Персидского залива создать организацию по безопасности, куда вошли бы Россия, США, Китай, Индия, ЕС, а также другие заинтересованные стороны. Об этом говорится в концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая опубликована на сайте МИД.
"Расположенные в этом регионе государства и внерегиональные стороны... заключают соглашения по контролю над вооружениями, включающие, например, создание демилитаризованных зон, запрещение дестабилизирующих накоплений обычных вооружений, в том числе противоракетных, сбалансированное сокращение вооруженных сил всеми сторонами", – говорится в концепции.
В середине мая на фоне обострения ситуации вокруг Ирана США сосредоточили в районе Персидского залива около семи военных кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln. В залив вошли эсминцы McFaul и Gonzalez с управляемым ракетным вооружением. Каждый из них может нести по 90 крылатых ракет Tomahawk и ракет другого класса.
В пресс-службе ВМС США сообщили, что близ берегов Омана размещена ударная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Только на его борту могут находиться до 90 самолетов. В состав авианосной группы входят ракетный крейсер Leyte Gulf, испанский фрегат Mendez Nunez и эсминец Bainbridge.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.