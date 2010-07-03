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23 июля, 22:19

МИД РФ представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

политика безопасность

23 июля, 22:19

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Фото: ТАСС/Jon Gambrell/АР

Россия предложила странам Персидского залива создать организацию по безопасности, куда вошли бы Россия, США, Китай, Индия, ЕС, а также другие заинтересованные стороны. Об этом говорится в концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая опубликована на сайте МИД.

"Расположенные в этом регионе государства и внерегиональные стороны... заключают соглашения по контролю над вооружениями, включающие, например, создание демилитаризованных зон, запрещение дестабилизирующих накоплений обычных вооружений, в том числе противоракетных, сбалансированное сокращение вооруженных сил всеми сторонами", – говорится в концепции.

В середине мая на фоне обострения ситуации вокруг Ирана США сосредоточили в районе Персидского залива около семи военных кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln. В залив вошли эсминцы McFaul и Gonzalez с управляемым ракетным вооружением. Каждый из них может нести по 90 крылатых ракет Tomahawk и ракет другого класса.

В пресс-службе ВМС США сообщили, что близ берегов Омана размещена ударная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Только на его борту могут находиться до 90 самолетов. В состав авианосной группы входят ракетный крейсер Leyte Gulf, испанский фрегат Mendez Nunez и эсминец Bainbridge.

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