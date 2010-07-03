США стягивают в район Персидского залива военные корабли

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На фоне обострения ситуации вокруг Ирана США сосредоточили в районе Персидского залива около семи военных кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Информация об этом появилась на сайте военно-морского института США, передает РИА Новости.

Сообщается, что в залив уже вошли эсминцы McFaul и Gonzalez с управляемым ракетным вооружением. Каждый из них может нести по 90 крылатых ракет Tomahawk и ракет другого класса.

По данным издания, у побережья ОАЭ рядом со входом в Персидский залив находится десантный корабль Kearsarge, на его борту могут быть размещены до 30 самолетов и вертолетов, включая новейшие истребители F-35B.

Корабли McFaul и Kearsarge уже заходили в воды Персидского залива на этой неделе, но затем покинули данную территорию.

Ранее в пресс-службе ВМС США сообщили, что близ берегов Омана размещена ударная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Только на его борту могут находиться до 90 самолетов. В состав авианосной группы входят ракетный крейсер Leyte Gulf, испанский фрегат Mendez Nunez и эсминец Bainbridge.

Затем в зону ответственности Пятого флота ВМС США был направлен десантно-транспортный корабль-док Arlington, способный вмещать около 700 военнослужащих и 14 единиц техники. В регион также доставлен зенитно-ракетный комплекс Patriot. Район размещения этих средств засекречен.

В Пентагоне пояснили, что вооружения войдут в состав ударной группы авианосца Abraham Lincoln и целевой группы ВВС США на Ближнем Востоке в ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты интересов".

В минувший четверг Дональд Трамп заявил журналистам, что надеется избежать войны с Ираном. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ответил, что Иран тоже не намерен воевать с США, но Тегеран продолжит сопротивление Вашингтону.

22 апреля Иран заявил, что перекроет Ормузский пролив для экспорта нефти, если лишится возможности использовать его. В ответ на это США призвали Иран обеспечить свободу судоходства и транспортировки энергоресурсов в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. Через Ормузский пролив проходит большая часть нефтяных перевозок стран Персидского залива.