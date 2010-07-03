Иран частично приостановил выполнение обязательств по ядерной сделке

Фото: ТАСС/Ronald Zak/AP

Иран с 15 мая официально приостанавливает выполнение части своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на представителя Агентства по атомной энергетике Ирана.

Решение принял Высший совет национальной безопасности страны. Также отмечается, что Иран может в дальнейшем возобновить работы по обогащению урана и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке. Такое решение будет принято, если участники сделки не выполнят требования соглашения в течение 60 дней.

На прошлой неделе Тегеран направил пять писем странам-участникам соглашения по ядерной программе. Западные СМИ сообщали, что письма получили Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия.

