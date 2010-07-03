В Иране пригрозили США "ударом в голову"

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Иран нанесет США "удар в голову", если американские власти предпримут конкретные силовые действия. Такое заявление сделал командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.

Представитель армии Ирана считает, что США не пойдут на риск и не будут использовать свои авианосцы. В частности, отметил он, иранские "оборонительные возможности адекватны и достаточны", а американские авианосцы вполне уязвимы, передает РИА Новости.

Хаджизаде подчеркнул, что военное присутствие США в регионе и ранее представляло угрозу. Однако теперь "угроза превратилась в возможность".

На прошлой неделе издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило, что разведка США получила информацию о планах Ирана атаковать американские силы в Ираке, Сирии и Персидском заливе. В связи с этим американская армия попросила руководство США увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы сдержать любые действия Тегерана.

Ранее Иран разослал письма странам-участникам соглашения по ядерной программе: Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России. Их проинформировали о решении Тегерана частично приостановить выполнение обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). При этом отмечается, что о выходе Ирана из соглашения речь не идет.

