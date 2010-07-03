Немецкий журналист назвал авианосцы США "стотысячетонным блефом"

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Немецкий журналист назвал американские авианосцы "стотысячетонным блефом". Сотрудник газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер выразил сомнение, что США смогут надавить на Иран, направив к его берегам авианосную группу.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о планах отправить в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. Эта демонстрация, считают в Вашингтоне, станет "ясным и безошибочным сигналом" Тегерану о том, что любое нападение на интересы Штатов и их союзников "будет встречено с безжалостной силой".

В своей статье немецкий журналист не исключил, что авианосная группа США может оказаться лишь "стотысячетонным блефом". Отметив ударную мощь американской авианосной группы и бомбардировщиков, Хемикер усомнился, "произведут ли вообще слова Болтона впечатление на Иран". По словам обозревателя, есть две причины скептически относиться к затее США.

Во-первых, отметил Хемикер, уже не раз случалось, что американские авианосцы "не переходили к делу после слов, сказанных правительством Трампа". Именно так было при обострении северокорейского конфликта в апреле 2017 года, когда в Белом доме обещали направить в Японское море авианосец "Карл Винсон". Однако на самом деле авианосная группа отправилась вовсе не к Корейскому полуострову, а на маневры в Индийском океане, напомнил журналист.

Во-вторых, считает автор статьи, присутствие авианосцев США в Персидском заливе давно "не исключение, а правило".

Ранее сообщалось, что новейший ядерный авианосец США "Джеральд Р. Форд", введенный в строй в мае 2017 года, сломался на ходовых испытаниях. По данным СМИ, специалисты обнаружили неисправности в паровых турбинах корабля. Из-за технических неполадок "Джеральд Р. Форд" передадут военным на три месяца позже намеченного срока.