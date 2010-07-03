Американский авианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях

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Новейший ядерный авианосец США "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался на ходовых испытаниях. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным издания, специалисты обнаружили неисправности в паровых турбинах корабля. При этом эксперты уверяют, что ядерная силовая установка авианосца работает штатно и в ремонте не нуждается.

Из-за технических неполадок "Джеральд Р. Форд" передадут американским военным не раньше октября, то есть на три месяца позже намеченного срока.

Ранее в США заявили о риске потерпеть поражение в войне с Россией или Китаем. К таким выводам пришла специальная комиссия по стратегии национальной обороны, созданная по указанию американского конгресса.