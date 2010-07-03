Посол США пригрозил РФ авианосцами в Средиземном море

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Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы.

В пресс-релизе Шестого флота ВМС США говорится, что каждый авианосец представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".

По словам Хантсмана, если Россия стремится к улучшению отношений с США, то "она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру".

23 апреля две авианосные группы ВМС США приступили к операциям в регионе. В состав группировки входят более 130 самолетов, 10 кораблей, включая два авианосца.

5 марта глава европейского командования генерал Кертис Скапарротти заявил, что США нуждаются в дополнительных силах для сдерживания России в Европе.