Корабли НАТО вошли в Черное море

Боевые корабли НАТО вечером в четверг, 28 марта, вошли в акваторию Черного моря. В состав эскадры входят флагманский голландский эсминец "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто", испанский фрегат "Санта Мария", турецкий фрегат "Гелиболу", а также французское вспомогательное судно "Вар". Фотографии публикуют пользователи социальных сетей.

Время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками, это предусмотрено конвенцией Монтре. Общий объем водоизмещения судов не должен превышать 35 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США "Дональд Кук" встретился с российским сторожевым кораблем "Адмирал Эссен" у пролива Босфор. Оба судна следовали в направлении Средиземного моря.

С начала 2019 года американский эсминец заходил в акваторию Черного моря дважды. Первый раз – 19 января для участия в совместных учениях с двумя кораблями береговой охраны Грузии. Второй раз – 19 февраля для совместных маневров с союзниками по НАТО.