В Балтийское море вошел американский эсминец

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Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely) вошел в акваторию Балтийского моря, сообщает телеканал "Звезда".

Он уже прошел пролив Большой Бельт и сейчас идет вдоль германского побережья.

USS Gravely – это флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО. Он может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк".

19 февраля сообщалось, что эсминец ВМС США "Дональд Кук" во второй раз с начала года направился в Черное море. По словам командующего Мэтью Пауэла, каждый визит в Черное море дает "уникальную возможность сотрудничества с морскими партнерами". Как говорится в сообщении, очередной поход призван укрепить стабильность в регионе.

Предполагается, что американский эсминец проведет маневры с союзниками по НАТО и другими партнерами. Как подчеркнули в национальном центре управления обороной, российские корабли следят за передвижениями "Дональда Кука". Непосредственный контроль за эсминцем доверили малому ракетному кораблю "Орехово-Зуево" и разведывательному кораблю "Иван Хурс".

19 января "Дональд Кук" также зашел в акваторию Черного моря. Он участвовал в совместных учениях с двумя кораблями береговой охраны Грузии.