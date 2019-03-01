Эсминец США встретился с российским фрегатом в Босфоре

Эсминец ВМС США "Дональд Кук" встретился с российским сторожевым кораблем "Адмирал Эссен" у пролива Босфор. Оба судна следовали в направлении Средиземного моря.
По информации "Российской газеты", "Адмирал Эссен" должен сменить фрегат "Адмирал Макаров" в составе группы российских кораблей в Средиземном море, а "Дональд Кук" отправляется на базу ВМС в Испании.
С начала 2019 года американский эсминец заходил в акваторию Черного моря дважды. Первый раз – 19 января для участия в совместных учениях с двумя кораблями береговой охраны Грузии. Второй раз – 19 февраля для совместных маневров с союзниками по НАТО. По словам командующего Мэтью Пауэла, каждый визит в Черное море дает "уникальную возможность сотрудничества с морскими партнерами".
Как подчеркнули в национальном центре управления обороной, российские корабли следят за передвижениями "Дональда Кука". Непосредственный контроль за эсминцем доверили малому ракетному кораблю "Орехово-Зуево" и разведывательному кораблю "Иван Хурс".
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