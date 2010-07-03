Пентагон запросил новые силы для "сдерживания России" в Европе

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Вооруженные силы США нуждаются в дополнительных авиационных и морских силах для сдерживания России в Европе. С таким заявлением выступил глава европейского командования американских ВС генерал Кертис Скапарротти.

Он указал на необходимость увеличить смертоносность оружия, что позволит противостоять российскому потенциалу на море. В частности, требуется обеспечить ротационное присутствие эсминцев с ракетным оружием, авианосных группировок и подводных лодок.

"Все это предоставляет летальную боевую силу, которая будет сдерживать наших противников и противостоять растущим угрозам в подводной сфере", – приводит РИА Новости слова Скапарротти.

Помимо этого генерал заявил, что европейское командование ВС США нуждается в дополнительных возможностях в области разведки.

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американские власти объяснили свое решение невыполнением Россией взятых на себя обязательств. При этом Вашингтон не предоставил каких-либо доказательств, что Москва нарушила соглашение.

4 марта Россия в ответ на действия США приостановила выполнение ДРСМД. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. При этом российские власти заявили о готовности вернуться к выполнению своих обязательств после того, как Вашингтон устранит допущенные им нарушения.

