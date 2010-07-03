Пентагон запросил новые силы для "сдерживания России" в Европе

Вооруженные силы США нуждаются в дополнительных авиационных и морских силах для сдерживания России в Европе. С таким заявлением выступил глава европейского командования американских ВС генерал Кертис Скапарротти.
Он указал на необходимость увеличить смертоносность оружия, что позволит противостоять российскому потенциалу на море. В частности, требуется обеспечить ротационное присутствие эсминцев с ракетным оружием, авианосных группировок и подводных лодок.
"Все это предоставляет летальную боевую силу, которая будет сдерживать наших противников и противостоять растущим угрозам в подводной сфере", – приводит РИА Новости слова Скапарротти.
Помимо этого генерал заявил, что европейское командование ВС США нуждается в дополнительных возможностях в области разведки.
1 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американские власти объяснили свое решение невыполнением Россией взятых на себя обязательств. При этом Вашингтон не предоставил каких-либо доказательств, что Москва нарушила соглашение.
4 марта Россия в ответ на действия США приостановила выполнение ДРСМД. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. При этом российские власти заявили о готовности вернуться к выполнению своих обязательств после того, как Вашингтон устранит допущенные им нарушения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.