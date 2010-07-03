Вашингтон готов к переговорам с Москвой по контролю над вооружениями, но на определенных условиях. Об этом сообщили ТАСС в Госдепе США после того, как Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией ДРСМД.
"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями", – подчеркнул собеседник агентства, отметив, что это помогает обеспечить "безопасность США, их союзников и партнеров". По его словам, чтобы контроль был действительно эффективным, все стороны соглашения должны выполнять свои обязательства. "Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям", – отметил представитель Госдепа.
В Госдепе также заявили, что "разочарованы тем фактом, что Россия, похоже, не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению" договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Таким образом, дипломат вновь подверг критике Москву, приписав ей нарушение ДРСМД.
В начале февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД. Владимир Путин, со своей стороны, пообещал дать зеркальный ответ на действия Вашингтона. 4 марта российский лидер подписал указ о том, что РФ приостанавливает выполнение ДРСМД, заключенного между Москвой и Вашингтоном в 1987 году.
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