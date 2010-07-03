Приостановку выполнения ДРСМД объяснили в Совфеде

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Решение российских властей приостановить выполнение ДРСМД стало ответом на действия США, которые не способствуют "разрядке напряженности". Такое мнение выразил зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов, передает RT.

Сенатор напомнил, что любой договор предполагает наличие партнера. "Если американцы сказали, что они приостанавливают свое участие, то совершенно очевидно, что договор теряет всяческий смысл. В том виде, в котором он был заключен, договор предполагал одинаковую ответственность двух сторон", – пояснил он.

4 марта Владимир Путин подписал указ о том, что РФ приостанавливает выполнение ДРСМД, заключенного между СССР и США в 1987 году. Это произошло спустя месяц после того, как президент объявил о приостановке участия Москвы в соглашении.

В начале февраля США заявили о старте процедуры выхода из ДРСМД.

