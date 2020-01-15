Немецкое СМИ оценило проект российского авианосца

Фото: ТАСС/Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота

Появление авианосца "Москва" позволит российскому флоту конкурировать с американскими ВМС, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Его размеры ошеломляют: более 300 метров в длину и 65 метров в высоту. Осадка – почти 11 метров, водоизмещение – порядка 80 тысяч тонн", – говорится в статье.

Там также отмечается, что авианосец оснащен четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, которые должны разгонять корабль до 55 километров в час.

Авианосец могут оснастить ракетами "Кинжал" и "Циркон". Корабль сможет переносить до 70 самолетов и вертолетов.

Авторы статьи не исключают, что запуск авианосца "Москва" в эксплуатацию, намеченный на 2030 год, могут перенести на более ранний срок.

Ранее журнал National Interest писал, что Военно-морской флот России стремительно развивается, делая ставку на небольшие корабли с серьезной огневой мощью.

В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, авторы материала приводят модернизированный малый ракетный корабль "Смерч".