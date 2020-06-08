Академик оценил готовность России производить "Рокоты" без Украины

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Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков оценил готовность России производить ракеты "Рокот" без Украины, передает ИА "НСН".

Он заявил, что у отечественных производителей есть все возможности для их создания, уточнив, что Россия и раньше могла заняться их производством.

"Боевые ракеты – конверсионные, а не новые ракетоносители. Это просто переделанная боевая ракета. Поэтому таких мощностей у нас хватает", – отметил Железняков.

При этом он считает, что ракеты смогут пополнить линейку "Роскосмоса", но они не являются, по его словам, чем-то "прорывным" и особых преимуществ вряд ли дадут.

"На "Рокотах" мы летали, было три десятка пусков произведено за все эти годы по конверссионной программе. Единственное, встал сейчас вопрос: нет носителей такого класса, которые заполняли бы линейку ракет-носителей. Есть необходимость – будут заполнять", – заявил академик.

Ранее сообщалось, что Центр имени Хруничева, который входит в "Роскосмос", возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот". Новая ракета, получившая название "Рокот-М", будет строиться на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ).

Первый пуск ракеты "Рокот" был произведен с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего по программе провели уже 35 пусков ракеты, на орбиту вывели 75 космических аппаратов различного назначения.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Она сделана Центром имени Хруничева.

