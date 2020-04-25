Космический грузовик "Прогресс МС-14" пристыковался к МКС

Фото: Роскосмос/Олег Скрипочка

Грузовой корабль "Прогресс М-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС). Запуск был произведен с космодрома "Байконур", как сообщает РИА Новости.

Корабль доставил на станцию более двух тонн грузов. В посылке были контейнеры с продуктами, медикаментами, санитарно-гигиеническими принадлежностями и оборудованием для проведения экспериментов. Кроме того, "Прогресс МС-14" нагружен 46 килограммами воздуха и кислорода, питьевой водой и 650 килограммами топлива для заправки МКС.

Ракетоноситель украсили в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Роскосмосе ракету "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-14" назвали "Ракетой Победы". На борт корабля также поместили символику к юбилейной дате и электронный носитель с фамилиями участников войны.

На данный момент на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер,а также американец Кристофер Кэссиди.