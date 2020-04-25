Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

08:27

Космический грузовик "Прогресс МС-14" пристыковался к МКС

наука

Фото: Роскосмос/Олег Скрипочка

Грузовой корабль "Прогресс М-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС). Запуск был произведен с космодрома "Байконур", как сообщает РИА Новости.

Корабль доставил на станцию более двух тонн грузов. В посылке были контейнеры с продуктами, медикаментами, санитарно-гигиеническими принадлежностями и оборудованием для проведения экспериментов. Кроме того, "Прогресс МС-14" нагружен 46 килограммами воздуха и кислорода, питьевой водой и 650 килограммами топлива для заправки МКС.

Ракетоноситель украсили в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Роскосмосе ракету "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-14" назвали "Ракетой Победы". На борт корабля также поместили символику к юбилейной дате и электронный носитель с фамилиями участников войны.

На данный момент на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер,а также американец Кристофер Кэссиди.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать