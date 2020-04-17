"Союз МС-15" с членами экипажа приземлился в Казахстане

09:57
Экипаж МКС вернулся на Землю
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-15" приземлился в степи Казахстана. В составе экипажа вернувшиеся с Международной космической станции Олег Скрипочка, Эндрю Морган и Джессика Меир.
"Союз" отстыковался от МКС в 4:53 по московскому времени, двигательная установка корабля включилась на торможение спустя 2,5 часа. Основной парашют раскрылся штатно, после разделения корабля на отсеки.
Из-за распространения пандемии коронавируса встреча экипажа прошла в сокращенном режиме. Спасатели сразу достали прилетевших космонавта и астронавтов и переправили в вертолеты. Осмотр будет проводиться там же. В обычном сценарии экипажу обычно дают время привыкнуть к земной гравитации.
Процедура переправки прибывших с МКС домой также была скорректирована. Сначала их доставят на аэродром на Байконуре. Россиянина Скрипочку переправят на аэродром Чкаловский с последующей реабилитацией в Звездном городке, а американцев Моргана и Меир наземным транспортом доставят в Кызылорду, а оттуда – в США.
Экипаж МКС привез с собой костную ткань, которую на станции создали на биопринтере компании 3D-Bioprinting Solutions. Образцы планируют использовать в опытах.
Корабль "Союз МС-16" был выведен на орбиту 9 апреля. В состав экипажа, который продолжит работу на Международной космической станции, вошли россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
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