"Союз МС-15" с членами экипажа приземлился в Казахстане

Экипаж МКС вернулся на Землю

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-15" приземлился в степи Казахстана. В составе экипажа вернувшиеся с Международной космической станции Олег Скрипочка, Эндрю Морган и Джессика Меир.

"Союз" отстыковался от МКС в 4:53 по московскому времени, двигательная установка корабля включилась на торможение спустя 2,5 часа. Основной парашют раскрылся штатно, после разделения корабля на отсеки.

Из-за распространения пандемии коронавируса встреча экипажа прошла в сокращенном режиме. Спасатели сразу достали прилетевших космонавта и астронавтов и переправили в вертолеты. Осмотр будет проводиться там же. В обычном сценарии экипажу обычно дают время привыкнуть к земной гравитации.

Процедура переправки прибывших с МКС домой также была скорректирована. Сначала их доставят на аэродром на Байконуре. Россиянина Скрипочку переправят на аэродром Чкаловский с последующей реабилитацией в Звездном городке, а американцев Моргана и Меир наземным транспортом доставят в Кызылорду, а оттуда – в США.

Экипаж МКС привез с собой костную ткань, которую на станции создали на биопринтере компании 3D-Bioprinting Solutions. Образцы планируют использовать в опытах.

Корабль "Союз МС-16" был выведен на орбиту 9 апреля. В состав экипажа, который продолжит работу на Международной космической станции, вошли россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

