Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС). Видео опубликовано на сайте Роскосмоса.
Бортинженер Иванишин отметил, что ровно 59 лет назад Юрий Гагарин стал первым, кто совершил полетел в космос. Он подчеркнул, что Гагарин показал пример всему обществу, каким огромным потенциалом обладает страна и какие возможности она способна выполнять.
Вагнер со своей стороны добавил, что облик Гагарина навсегда останется в памяти жителей всей страны, а его улыбка способна вдохновить еще не одно поколение космонавтов и астронавтов.
"С Днем космонавтики! Желаем вам новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника", – заключил Вагнер обращение.
Ранее на портале "Узнай Москву" появился онлайн-квест ко Дню космонавтики. Участники виртуальной игры "Москва космическая" узнают, как в столице готовились к первому полету человека в космос.
Кроме того, нужно отгадать, людей каких профессий не рассматривали в качестве космонавтов. Также требуется ответить, какую оплошность совершил Юрий Гагарин после успешного возвращения на Землю.
Онлайн программу к празднику подготовили и сотрудники ВДНХ. Проверить свои познания в космонавтике горожане смогут, написав диктант. Присоединиться можно будет, зайдя на сайт центра "Космонавтика и авиация".
В 12:00 12 апреля там опубликуют видео, в котором участникам диктанта зададут 30 вопросов. Проведет диктант президент центра, летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.
День космонавтики впервые отпраздновали в СССР в 1962 году. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН признала 12 апреля Международным днем полета человека в космос.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: