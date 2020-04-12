Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики



Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС). Видео опубликовано на сайте Роскосмоса.

Бортинженер Иванишин отметил, что ровно 59 лет назад Юрий Гагарин стал первым, кто совершил полетел в космос. Он подчеркнул, что Гагарин показал пример всему обществу, каким огромным потенциалом обладает страна и какие возможности она способна выполнять.

Вагнер со своей стороны добавил, что облик Гагарина навсегда останется в памяти жителей всей страны, а его улыбка способна вдохновить еще не одно поколение космонавтов и астронавтов.

"С Днем космонавтики! Желаем вам новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника", – заключил Вагнер обращение.

Ранее на портале "Узнай Москву" появился онлайн-квест ко Дню космонавтики. Участники виртуальной игры "Москва космическая" узнают, как в столице готовились к первому полету человека в космос.

Кроме того, нужно отгадать, людей каких профессий не рассматривали в качестве космонавтов. Также требуется ответить, какую оплошность совершил Юрий Гагарин после успешного возвращения на Землю.

Онлайн программу к празднику подготовили и сотрудники ВДНХ. Проверить свои познания в космонавтике горожане смогут, написав диктант. Присоединиться можно будет, зайдя на сайт центра "Космонавтика и авиация".

В 12:00 12 апреля там опубликуют видео, в котором участникам диктанта зададут 30 вопросов. Проведет диктант президент центра, летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.

День космонавтики впервые отпраздновали в СССР в 1962 году. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН признала 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

