Сергунина: ВДНХ подготовила онлайн-программу ко Дню космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
ВДНХ в этом году подготовила ко Дню космонавтики видеолекции, мастер-классы и тематический диктант, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина. В воскресенье, 12 апреля, участников ожидает насыщенная программа.
"Впервые День космонавтики и годовщину открытия центра "Космонавтика и авиация" мы будем отмечать онлайн. Но даже для таких условий на ВДНХ подготовили интересную познавательную программу. Кстати, самим космонавтам не привыкать долгое время находиться в ограниченном пространстве – и они поделятся своими историями, как при этом вести полноценную жизнь: работать, отдыхать, заниматься спортом", – заявила Сергунина.
Так, проверить свои познания в космонавтике горожане смогут, написав диктант. Присоединиться можно будет, зайдя на сайт центра "Космонавтика и авиация". В 12:00 12 апреля там опубликуют видео, в котором участникам диктанта зададут 30 вопросов. Проведет диктант президент центра, летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.
Еще в праздник на сайтах ВДНХ и центра разместят видеоурок "В четырех стенах космоса". Главной темой станет то, как летчики проводят время в продолжительных полетах. Слушателям станет известно, как космонавты занимаются спортом на орбите, а также трудятся в условиях невесомости, замкнутого пространства.
Для детей ожидается мастер-класс "Светящийся спутник". В ходе урока ребята соберут из подручных материалов прототип первого спутника Земли.
Территория ВДНХ на время закрылась для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса. Для горожан организовали онлайн-активности.
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