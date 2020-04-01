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Город

14:24

​ВДНХ поделилась с москвичами правилами поведения во время карантина

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главная выставка страны поделилась серией коллажей, которые демонстрируют, как защитить себя и окружающих в период неблагополучной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщается на сайте информационного центра правительства столицы.

Известно, что в подборке есть символы ВДНХ, в числе которых "Рабочий и колхозница" и композиция
"Тракторист и колхозница" на арке Главного входа. Все объекты демонстрируются с медицинскими масками.

При этом в пресс-службе обратили внимание, что горожанам нужно соблюдать режим самоизоляции.

Так, в первую очередь надо соблюдать дистанцию, подчеркнули представители ВДНХ. Кроме того, в пресс-службе комплекса напомнили, что он закрыт, но для москвичей действует обширная программа онлайн-активностей.

Ранее Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно).

Кроме того, стало известно, что павильон "Семена" на ВДНХ отремонтируют до осени 2020 года.

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