Павильон "Семена" на ВДНХ отремонтируют до осени 2020 года

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Капитальный ремонт павильона № 7 "Семена" на ВДНХ планируют завершить осенью 2020 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В настоящий момент продолжаются работы по внутренней отделке помещений. Специалисты осуществляют покраску стен и замену напольного покрытия. Кроме того, в здании оборудуют современные системы водо- и электроснабжения, отопления и канализации, вентиляции и кондиционирования, а также пожарной охранной сигнализации.

Ранее специалисты завершили фасадные работы на площади 1350 квадратных метров. В частности, в рамках капитального ремонта осуществили заполнение пустот и трещин в кирпичной кладке здания. Также специалисты заменили витражное остекление павильона и обновили облицовку здания при помощи травертина (натурального камня).

Кроме того, в рамках капитального ремонта в здании привели в порядок и облицевали базальтом большую клумбу в цокольной части павильона. Специалистами обновлены входная лестница и кровля здания. Конструкция лестница укреплена и покрыта базальтом.

В дальнейшем планируется украсить фасад и клумбу здания художественной подсветкой. В павильоне оборудуют новый пассажирский лифт и подъемник для маломобильных граждан. Кроме того, специалисты планируют установить информационные таблички со шрифтом Брайля.

Павильон № 7 "Семена" построен в 1978 году по проекту советских архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова. Его признали важной частью историко-градостроительной среды столицы. По окончании работ в нем разместят мультимедийный интерактивный центр киностудии "Союзмультфильм".

С 2014 году ведется масштабная работа по возрождению ВДНХ. В частности, на территории комплекса вскоре появится колесо обозрения высотой 136 метров, которое станет самым большим в Европе. Также на ВДНХ в 2020 году завершится строительство "Сада пяти чувств", который представляет собой пешеходный маршрут в виде "Ленты Мебиуса".